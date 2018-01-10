Житель Могилевской области обвиняется в совершении особо тяжких преступлений в Минске в 2013 году

Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении, совершенном в 2013 году, в отношении 33-летнего мужчины.

По данным следствия, 33-летний житель Могилевской области в ночь на 13 октября 2013 года у дома по улице Красноармейской в столице нанес многочисленные удары руками, ногами и черенком от лопаты 21-летней девушке и ее 20-летнему знакомому. К потерпевшим он подошел со спины, в связи с чем оказать сопротивление и увидеть нападавшего молодые люди не смогли.

Далее мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием пострадавшей, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Кроме того, он завладел имуществом девушки и парня на общую сумму более 160 рублей, после чего скрылся.

Следственно-оперативной группой с экспертами управления ГКСЭ по Минску в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты одежда, обувь, вещество бурого цвета и другие следы. Также были получены сравнительные образцы у потерпевших для проведения судебно-биологических экспертиз.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий установить личность мужчины на первоначальном этапе разбирательства не представилось возможным.

При исследовании вещественных доказательств в центральном аппарате ГКСЭ Республики Беларусь обнаружен чужеродный биологический материал по отношению к пострадавшим. Генетическая экспертиза показала принадлежность к неизвестному лицу мужского пола, выявленный генотип был поставлен на учет в соответствующую базу данных.

В 2017 году установлено совпадение ДНК с мужчиной, осужденным в 2014 году в России за изнасилование и переведенным для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение Беларуси. В связи с этим белорусскими правоохранителями у него были отобраны биологические образцы для проверки на причастность к совершению других насильственных преступлений.

Фигурант свою вину признал частично, пояснив, что во время совершения преступления он неофициально подрабатывал на стройке в Минске и находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего вскоре выехал за пределы страны.

Действия мужчины следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 147 (причинение тяжких телесных повреждений двум лицам), ч. 3 ст. 167 (иные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса.

Уголовное дело прокурором направлено в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото ГКСЭ