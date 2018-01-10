Банкам дано поручение пересмотреть ставки по ранее выданным кредитам

Белорусские банки пересматривают процентные ставки по ранее выданным кредитам в связи с поручением Национального банка, сообщил БелаПАН эксперт в банковских кругах. По его информации, в ближайшее время коммерческие банки должны отчитаться перед регулятором о проделанной работе.

«Высокие процентные ставки по проблемным кредитам генерируют начисленный, но не полученный доход. По проблемным кредитам, по которым нужно формировать резервы, банкам не имеет смысла держать процентные ставки на высоком уровне. Чтобы проблемные заемщики рассчитались, банки заинтересованы снижать процентные ставки», — пояснил собеседник.

Поэтому, добавил он, банки проведут работу по снижению процентных ставок по проблемным кредитам и до 20 января отчитаются перед Нацбанком.

По сведениям БелаПАН, письмо с рекомендациями снизить процентные ставки по ранее выданным кредитам регулятор направил коммерческим банкам 4 января. В письме также сообщалось, что информацию о проделанной работе по снижению процентных ставок «в целях подготовки доклада главе государства о мерах, принимаемых банками для стабилизации финансового состояния кредитополучателей», Нацбанк ожидает получить к 20 января.

На одном из совещаний в ноябре 2017 года Александр Лукашенко потребовал от коммерческих банков, чтобы они в своей работе «максимальной учитывали интересы национальной экономики».

В своем письме коммерческим банкам регулятор поручал снизить процентные ставки по ранее выданным кредитам «в соответствие со средними процентными ставками, сложившимися в декабре 2017 года на кредитном рынке».

Помимо этого, «для снижения рисков неисполнения кредитополучателями обязательств по кредитам, предоставленных в иностранной валюте», Нацбанк предложил «рассмотреть возможность перевода валютной задолженности в белорусские рубли в случае недостаточности у кредитополучателей валютной выручки для исполнения обязательств».