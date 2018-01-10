Брестчанин подозревается в убийстве жены

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства 45-летней женщины.

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По данным следствия, неработающий житель Бреста, 1971 года рождения, вечером 7 января 2018 года, находясь по месту жительства, нанес несколько ударов двумя ножами своей жене, 1972 года рождения.

В результате причинения телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После случившегося мужчина сам сообщил в милицию о произошедшем.

Действия жителя Бреста квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Ранее он не был судим.

Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия.

Следователями проведен осмотр, назначены судебно-медицинская, медико-криминалистические, генотипоскопические и дактилоскопическая экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Брестской области, сообщает Следственный комитет.