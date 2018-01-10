Цены на нефть достигли максимума с конца 2014 года. Это произошло в связи с данными о сокращении запасов топлива в США и сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:08 поднялась на 0,35 доллара (0,51%) — до 69,17 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,51 доллара (0,81%) — до 63,47 доллара за баррель, передает Reuters.

9 января Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.

Если официальные данные американского Минэнерго, которые будут обнародованы в 18:30 10 января, совпадут с данными API, сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года.