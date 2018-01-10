В агрогородке под Гомелем найден повешенным 22-летний парень

В агрогородке Урицкое под Гомелем возле средней школы 8 января был найден повешенным 22-летний местный житель. О трагедии сообщают в социальных сетях жители Урицкого.

Они предполагают, что суицид молодой человек планировал. Об этом свидетельствуют и его записи на странице в соцсети «ВКонтакте»: статус «Живу грешу, умру отвечу!», перепост депрессивных картинок с подписями «Не откладывай меня на «потом», «Потом» меня уже не будет», «Хорошо, что все наши будут в аду, Я хотя бы к своим попаду, Когда меня завалит песок, Мне бы венок с надписью наискосок», «Я не живу, я существую, пропуская один бессмысленный день, за другим. Ожидая момента, когда все это закончится».

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила БелаПАН, что Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти жителя агрогородка Урицкое 1995 года рождения. «Основная версия — суицид. Опрашиваются родственники, друзья, знакомые погибшего, назначены экспертизы», — сказала она.

Напомним, 6 января в Гомеле на спортивной площадке гимназии №36 было обнаружено тело 16-летнего подростка, который окончил 9 классов данной гимназии и поступил в 2017 году в колледж машиностроения. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).