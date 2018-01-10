В агрогородке под Гомелем найден повешенным 22-летний парень

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В агрогородке Урицкое под Гомелем возле средней школы 8 января был найден повешенным 22-летний местный житель. О трагедии сообщают в социальных сетях жители Урицкого.

Они предполагают, что суицид молодой человек планировал. Об этом свидетельствуют и его записи на странице в соцсети «ВКонтакте»: статус «Живу грешу, умру отвечу!», перепост депрессивных картинок с подписями «Не откладывай меня на «потом», «Потом» меня уже не будет», «Хорошо, что все наши будут в аду, Я хотя бы к своим попаду, Когда меня завалит песок, Мне бы венок с надписью наискосок», «Я не живу, я существую, пропуская один бессмысленный день, за другим. Ожидая момента, когда все это закончится».

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Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила БелаПАН, что Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти жителя агрогородка Урицкое 1995 года рождения. «Основная версия — суицид. Опрашиваются родственники, друзья, знакомые погибшего, назначены экспертизы», — сказала она.

Напомним, 6 января в Гомеле на спортивной площадке гимназии №36 было обнаружено тело 16-летнего подростка, который окончил 9 классов данной гимназии и поступил в 2017 году в колледж машиностроения. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК (доведение до самоубийства несовершеннолетнего).


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Тэги: суицид Персона: Мария Кривоногова Город: Гомель

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