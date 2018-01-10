Во время процесса по делу Регнума работа Мингорсуда была прервана на 10 минут

Работа Минского городского суда 10 января была прервана примерно на 10 минут. Из здания эвакуировали всех работников и посетителей.

Примерно в 10:55 в зал, где проходит процесс по делу белорусских авторов российского агентства Регнум, вошел начальник конвоя и что-то сказал судье Игорю Любовицкому, после чего тот объявил перерыв. Присутствующим начальник конвоя сообщил, что в здании пожар.

Люди вышли на улицу, но видимых признаков возгорания, как и пожарных, не увидели.

Спустя примерно 10 минут всем разрешили вернуться в здание, передает БелаПАН.