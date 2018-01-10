СМИ: белорусского легионера «Авангарда» Андрея Стася и его супругу на новогоднем корпоративе избили одноклубники

Игрока национальной хоккейной сборной Беларуси Андрея Стася, выступающего в омском «Авангарде», а также его супругу избили на новогоднем корпоративе одноклубники. О данном вопиющем инциденте написано в блоге «Омский лед» на портале Sports.ru.

«На новогоднем корпоративе произошел инцидент, который не укладывается в голове. Занимающийся единоборствами, крупный Михаил Фисенко избил нападающего своей же команды Андрея Стася. Избил так, что Стасю вызывали скорую помощь, а сотрудники ресторана «Оскар» отмывали лужи крови с пола. Ладно, скажите Вы, с кем не бывает, мужской коллектив и драки тут не в новинку. Но в этот вечер «прилетело» не только Андрею, но и его ЖЕНЕ. Валерия пыталась защитить своего мужа и прекратить избиение, но тут ей самой досталось, она получила удар в лицо... от Максима Чудинова. Валерия Стась очень хрупкая женщина, а вот защитник омской команды такой характеристикой не отличается. Последствия драки можно было увидеть на лице у Андрея Стася на матче с «Куньлунь Ред Стар» – сломанный нос, потому и маска на лице, ссадины и фингалы . А что стало с лицом Валерии неизвестно, но работники «Оскара» утверждают, что досталось ей очень «неплохо», при ударе она даже отлетела», — говорится в блоге на Sports.ru.

Там высказывается предположение, что Стась «просто впал в немилость у некоторых игроков – не пошел против Скабелки (белорусский бывший главный тренер «Авангарда», уволенный в конце 2017 года), не устраивал заговоров, а просто выполнял свою работу».