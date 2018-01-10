В Климовичском районе найдена повешенной несовершеннолетняя

В одной из деревень Климовичского района Могилевской области найдена повешенной 17-летняя девушка.

Учащаяся одного из лицеев соседнего Кричева была найдена повешенной 5 января во дворе дома своих родителей. Тело девушки обнаружила в хозяйственной постройке ее мать. Предположительная версия — самоубийство, сообщил БелаПАН житель Климовичского района.

В УСК по Могилевской области факт смерти несовершеннолетней подтвердили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК (доведение до самоубийства).