В Климовичском районе найдена повешенной несовершеннолетняя

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В одной из деревень Климовичского района Могилевской области найдена повешенной 17-летняя девушка.

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Учащаяся одного из лицеев соседнего Кричева была найдена повешенной 5 января во дворе дома своих родителей. Тело девушки обнаружила в хозяйственной постройке ее мать. Предположительная версия — самоубийство, сообщил БелаПАН житель Климовичского района.

В УСК по Могилевской области факт смерти несовершеннолетней подтвердили. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК (доведение до самоубийства).


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Тэги: суицид Город: Климовичи

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