Всемирный банк прогнозирует низкие темпы роста экономики Беларуси в 2018 году

Всемирный банк прогнозирует сохранение низких темпов роста экономики Беларуси в 2018 году. Такой прогноз сделали эксперты Всемирного банка в докладе «Перспективы мировой экономики» на текущий год.

«Несмотря на предварительное восстановление экономического роста в Беларуси в 2017 году, ожидается сохранение низких темпов такого роста. Это связано с тем, что по-прежнему присутствуют структурные недостатки, сдерживающие потенциал роста Беларуси и ухудшающие состояние внутреннего спроса. Ожидается сохранение более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, что обеспечит поддержку умеренного роста ВВП в размере 1,8% в 2017 году и 2,1% в 2018 году», — делают вывод эксперты Всемирного банка.

По их мнению, этот умеренный рост в некоторой степени облегчит давление на платежный баланс и будет содействовать поддержанию дефицита счета текущих операций на уровне менее 4% ВВП в прогнозный период.

Напомним, бюджет Беларуси на 2018 год сверстан, исходя из консервативного сценария (роста ВВП на 1,2%). Вместе с тем целевой прогноз развития белорусской экономики, который своим указом утвердил Александр Лукашенко, предусматривает, что в 2018 году рост ВВП составит 3,5%, пишет БелаПАН.

Как следует из доклада Всемирного банка, темпы роста экономики России, как ожидается, составят в 2018 году 1,7%, и не будут отличаться от оценочного показателя на 2017 год.

В целом 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Темпы роста мировой экономики в 2018 году повысятся до 3,1%, однако потенциал дальнейшего роста вызывает у экспертов Всемирного банка озабоченность.