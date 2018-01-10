«Идти в ногу со временем». БелАЗ готов продавать продукцию за криптовалюту

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» готово рассматривать предложения о реализации продукции за криптовалюту. Информация об этом опубликована 10 января на сайте предприятия.

«Наличность постепенно уходит в прошлое. На смену ей идут банковские карточки и электронные кошельки. Однако пару лет назад появилась новинка, которая может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах. И прежде всего о биткоине. Он не связан с государствами и банковскими центрами. Им могут рассчитываться все, у кого есть Интернет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что БелАЗ «всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной». Завод рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января.

Как ранее писали Naviny.by, стоимость самого большого в мире карьерного автосамосвала — БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн – составляет 7,5 млн долларов. В переводе на биткоины (курс криптовалюты на 14:00 10 января составлял 13,8 тысячи долларов) это 543 биткоина. 220-тонный БелАЗ стоит примерно в два раза дешевле.