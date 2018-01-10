Фотофакт. Рождественская акция для трудных подростков в Минском областном приемнике-распределителе

10 января в Минском областном приемнике-распределителе для несовершеннолетних прошла благотворительная акция «Чудеса на Рождество», которую проводят волонтеры БРСМ и БРПО.

Для содержащихся в приемнике-распределителе ребят были проведены показательные выступления служебных собак, а также мастер-классы по гиревому спорту и тайскому боксу. Каждый участник акции получил рождественский подарок.

Фото и видео Сергея Сацюка