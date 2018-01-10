Фотофакт. Рождественская акция для трудных подростков в Минском областном приемнике-распределителе

/ Общество
Просмотров: 908 Комментариев: 0

10 января в Минском областном приемнике-распределителе для несовершеннолетних прошла благотворительная акция «Чудеса на Рождество», которую проводят волонтеры БРСМ и БРПО.

Для содержащихся в приемнике-распределителе ребят были проведены показательные выступления служебных собак, а также мастер-классы по гиревому спорту и тайскому боксу. Каждый участник акции получил рождественский подарок.

 

 

 

 

Фото и видео Сергея Сацюка

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: трудные подростки БРСМ Город: Минск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)