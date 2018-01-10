В 2018 году в Минске планируется увеличить количество платных парковочных мест с 2,5 до 5 тысяч

В 2018 году в Минске планируется увеличить количество платных парковок на 2,5 тыс. мест. Об этом 10 января на пресс-конференции рассказал директор госучреждения «Парковки столицы» Олег Лещинский.

На сегодняшний день в Минске организована работа 39 платных парковок на 2.543 места. «На согласовании в Мингорисполкоме находится решение об увеличении в этом году количества парковок до 70, а количества мест на них до 5 тысяч. Такие цифры заложены у нас в бизнес-плане развития госучреждения, и мы надеемся их выполнить», — сказал специалист.

По его словам, ежемесячно от сбора за парковку в бюджет города поступает около 200 тыс. рублей, пишет БелаПАН.

В свою очередь директор частного унитарного предприятия «Ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте» Юрий Важник отметил, что к 2020 году на территории, ограниченной вторым транспортным кольцом, планируется увеличить количество платных парковочных мест в 10 раз — до 25 тысяч. «Это следует делать планомерно и поэтапно. Сейчас парковки организованы в районе Привокзальной площади, ЦУМа, Комаровского рынка, Верхнего города. Реализуются пилотные проекты, реализуются разные технологии для сбора платы и контроля за нарушениями. Город планомерно распространяет эти технологии», — отметил специалист.

«У неискушенных людей есть мнение, что плата за парковки — это просто дополнительный налог. Но на самом деле цель платных парковок — это экономическое регулирование транспортной нагрузки на город, безопасность, доступность, скорость, связь для жителей», — подчеркнул Важник.

При этом он отметил, что деньги от сборов расходуются на определенные цели, среди которых в первую очередь благоустройство самих парковок, развитие транспортной инфраструктуры, управление транспортом и другие. «Практика показывает, что 70-80% населения готовы и выполняют правила платных парковок. Это довольно высокий процент на фоне в том числе крупных европейских городов», — сказал специалист.