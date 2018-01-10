Минздрав: уровень заболеваемости ОРВИ в два раза ниже, чем год назад

На начало января в Беларуси уровень заболеваемости ОРВИ в два раза ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные привела на пресс-конференции в Минске 10 января заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

«Последние две недели уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), в том числе вирусными инфекциями (ОРВИ), на 55-66% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказала Карабан.

Она отметила, что скорее всего такая низкая заболеваемость обусловлена тем, что дети две недели находились на каникулах. А именно дети, по ее словам, начинают сезон ОРВИ, их доля среди всех заболевших — от 40 до 60%.

«В связи с тем, что дети на этой неделе вышли на учебу, мы ожидаем небольшой рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, а грипп ждем в конце января — начале февраля», — сообщила представитель Минздрава.

По ее словам, на начало января в стране сохраняется низкая активность гриппа, регистрируются единичные случаи заболеваемости. Благодаря широкому охвату населения вакцинацией медики не ожидают в этом сезоне эпидемии гриппа, передает БелаПАН.

Карабан рассказала, что в сезоне 2017/2018 охват населения вакцинацией против гриппа составил 40,5% — 3.773.785 человек. Профилактические прививки получили 75,3% белорусов из групп повышенного риска неблагоприятных последствий перенесенного заболевания. Это соответствует рекомендуемым нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Лица из группы высокого риска заражения гриппом привиты на 84,3% (медики), персонал мест с круглосуточным пребыванием детей и взрослых привит на 82,9%, работники, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность государства, охвачены вакцинацией на 78,5%, остальной контингент групп риска — на уровне не менее 50%. Кроме того, привито 51,3% детей с трех до шести лет, посещающих детский сад, почти 54% школьников, 61,5% учащихся средних специальных и высших учебных заведений, а также около 58% работников учреждений образования.

Благодаря вакцинации прошлого сезона, по словам Карабан, удалось предотвратить более 145 тыс. случаев заболевания гриппом, в том числе как минимум 17 тыс. госпитализаций. Дополнительно было предотвращено не менее 400 тыс. обращений за помощью в поликлиники. Кроме того, прививки помогли избежать около 200 тыс. случаев заболевания ОРВИ негриппозной этиологии.

На вопрос, есть ли прогнозы о том, какое количество человек в этом сезоне заболеет гриппом, Карабан ответила: «У нас нет цели и необходимости делать такие прогнозы, поскольку грипп — одна из самых непредсказуемых инфекций. Однако, скорее всего, заболеваемость им будет не выше, чем в прошлом году».