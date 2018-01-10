Кинотеатр velcom cinema запускает ретроспективу авторского кино

В Минске стартует новый кинопроект velcom Silver ART, в рамках которого пройдут ретроспективные показы фильмов от независимых режиссеров. Каждый месяц этого года в кинотеатре velcom cinema (ТЦ Dana Mall) будет посвящен определенному режиссеру.

Так, январь — месяц Михаэля Ханеке, мастера психологической драмы, обладателя множества престижных кинематографических наград.

С 11 января по 17 января можно посмотреть его фильм «Пианистка» (три награды Каннского кинофестиваля, включая Гран-При), «Любовь» — с 18 января по 24 января, «Хэппи-энд» — с 25 января по 31 января. 23 января пройдет предпоказ фильма «Хэппи-энд».

Февраль — время загадочного и непредсказуемого Дэвида Линча. 9 февраля можно будет увидеть его «Твин Пикс: Сквозь огонь», 10 февраля — «Голова Ластик», 11 февраля — «Шоссе в никуда».

Большинство фильмов будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.