Эпидемиолог: Беларуси не грозит эпидемия австралийского гриппа

Беларуси не грозит эпидемия так называемого австралийского гриппа H3N2. Об этом заявила руководитель Национального центра по гриппу РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Грибкова.

По ее словам, вирус гриппа H3N2 появился в странах Северного полушария в прошлом эпидемическом сезоне и циркулировал в том числе в Беларуси.

«Это дрейфовый вариант вируса гриппа, который постепенно в процессе циркуляции в странах Северного полушария крепчал, — сказала Грибкова. — В Южное полушарие, и в частности в Австралию, в то время, когда там наступили осень и зима, он пришел уже окрепшим, в антигенном обличье. А вакцина, которую там использовали, была предназначена для другого варианта вируса. Поэтому ее эффективность оказалась низкой».

Между тем, подчеркнула эпидемиолог, белорусской иммунной системе этот вирус уже знаком с прошлого года, «поэтому население прошло частичную естественную иммунизацию» и эпидемия австралийского гриппа ему не грозит.

Наталья Грибкова добавила, что вакцины, которыми белорусы прививались в этом эпидсезоне, также защитят от H3N2.

Штамм H3N2, оказавшийся активным в этом эпидсезоне, прозвали австралийским гриппом из-за того, что именно его эпидемия недавно была в Австралии. От последствий гриппа умерло около 300 человек, отмечает БелаПАН.