СК ищет свидетелей новогоднего ДТП в Поставах, где легковушка протаранила авто МЧС

В Поставах следственные органы устанавливаются свидетели дорожно-транспортного происшествия в новогоднюю ночь, когда легковой автомобиль врезался в грузовик МЧС, перекрывавший подъезд к месту массового мероприятия.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, пассажир легкового автомобиля получила в результате аварии тяжкие телесные повреждения.

Напомним, по данным следствия, 1 января в 3.10 местный житель, управляя автомобилем Volvo S80, на улице Красноармейской в Поставах столкнулся с машиной Поставского РОЧС «МАЗ-53370АС-5», которая была задействована для блокирования дорожного движения в местах проведения новогодних мероприятий.

В момент аварии в крови водителя концентрация этилового спирта составила 1,89 промилле. Сотрудники РОЧС и водитель в результате аварии не пострадали. Травмы получила находившаяся в Volvo в качестве пассажира женщина.

Водитель легкового автомобиля допрошен, к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.