Двух 19-летних жителей Минского района обвиняют в распространении гашиша

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Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте опасных наркотических средств. 

Двух 19-летних жителей Минского района обвиняют в распространении гашиша

Фото pixabay.com

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, в ходе оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по нескольким фактам приобретения и хранения молодыми людьми в Минском районе опасного наркотического средства, задержаны лица, которые им сбывали запрещенные вещества. 

По подозрению в распространении наркотических средств задержаны два 19-летних ранее не судимых жителя Минского района. 

Один из них через интернет-магазин заказывал гашиш и забирал «закладку». Разрезал на более мелкие части, фасовал и с помощью подельника сбывал непосредственным потребителям, в основном ровесникам. 

В момент задержания сотрудниками правоохранительных органов сбытчики находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного обыска у подозреваемых обнаружены свертки с приготовленным для сбыта гашишем в 5,76 г, а также использовавшиеся в преступных целях электронные весы, упаковочный материал и иные предметы. 

Задержанным предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В рамках расследования продолжаются допросы, в том числе наркопотребителей, экспертные исследования по изъятым вещественным доказательствам. Устанавливаются иные лица, причастные к распространению наркотических средств.


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Тэги: гашиш наркотики распространение наркотиков наркоторговцы Персона: Татьяна Белоног Город: Минск

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