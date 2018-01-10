Двух 19-летних жителей Минского района обвиняют в распространении гашиша

Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте опасных наркотических средств.

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Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, в ходе оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по нескольким фактам приобретения и хранения молодыми людьми в Минском районе опасного наркотического средства, задержаны лица, которые им сбывали запрещенные вещества.

По подозрению в распространении наркотических средств задержаны два 19-летних ранее не судимых жителя Минского района.

Один из них через интернет-магазин заказывал гашиш и забирал «закладку». Разрезал на более мелкие части, фасовал и с помощью подельника сбывал непосредственным потребителям, в основном ровесникам.

В момент задержания сотрудниками правоохранительных органов сбытчики находились в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного обыска у подозреваемых обнаружены свертки с приготовленным для сбыта гашишем в 5,76 г, а также использовавшиеся в преступных целях электронные весы, упаковочный материал и иные предметы.

Задержанным предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования продолжаются допросы, в том числе наркопотребителей, экспертные исследования по изъятым вещественным доказательствам. Устанавливаются иные лица, причастные к распространению наркотических средств.