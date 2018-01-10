Прогноз: Беларусь на ОИ-2018 завоюет две медали — серебряную и бронзовую

По прогнозам авторитетного агентства Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, на Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане, белорусские атлеты лишь дважды поднимутся на подиум.

Как отмечается, прогноз был составлен на основе результатов спортсменов после Олимпиады в Сочи, а также учитывая решение МОК по поводу участия России на предстоящих Играх.

Вот кто, по мнению агентства, будет в фаворитх на предстоящих Играх:

1. Германия — 40 медалей (14 золотых/2 серебряные/14 бронзовых);

2. Норвегия — 37 (14/11/12);

3. Канада — 33 (7/12/14);

4. США — 29 (10/10/9);

5. Франция — 24 (9/9/6).

Беларуси предсказывается 24-е место в медальном зачете — 2 (0/1/1), пишет «Прессбол».