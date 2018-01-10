Умер знаменитый оперный бас Александр Ведерников

В возрасте 90 лет ушел из жизни знаменитый советский оперный певец, экс-солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников.

В 1955 году певец окончил Московскую консерваторию имени Чайковского и поступил в оперную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский театр). Спустя три года перешел в Большой театр, где служил до 1990 года. В 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы народов…

Как отмечает РИА «Новости», наибольшую известность певцу принесло исполнение партии Ивана Сусанина в одноименной опере Михаила Глинки. Также он исполнял партии Фарлафа в «Руслане и Людмиле», Бориса Годунова, Гремина в «Евгении Онегине», Сальери в «Моцарте и Сальери» и многие другие.

В Большом театре привели слова композитора Георгия Свиридова, партии из произведений которого исполнял певец: «Александр Филиппович — один из тех артистов, что первыми обозначили в современном искусстве новую эпоху. Он — певец новой формации, особое явление — из самой жизни... Он — артист ярко выраженной национальной стихии, истинно русский артист».

