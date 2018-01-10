Выходить на лед рек и озер пока крайне опасно

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Белорусские спасатели сообщают, что по состоянию на 10 января ледяные образования в виде снежуры и заберегов появились в верховьях Западной Двины, Днепра и Сожа, отдельных участках Немана и Припяти, а также на некоторых малых реках.

Выходить на лед рек и озер пока крайне опасно

Фото pixabay.com

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Как отметили в Белгидромете, что на Чигиринском и Заславском водохранилищах, озере Нарочь и озере Червоное отмечаются забереги и закраины.

На водохранилище Красная Слобода установился тонкий ледяной покров, здесь выходить на лед крайне опасно.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, ледообразование на реках продолжится.


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