Выходить на лед рек и озер пока крайне опасно

Белорусские спасатели сообщают, что по состоянию на 10 января ледяные образования в виде снежуры и заберегов появились в верховьях Западной Двины, Днепра и Сожа, отдельных участках Немана и Припяти, а также на некоторых малых реках.

Фото pixabay.com

Как отметили в Белгидромете, что на Чигиринском и Заславском водохранилищах, озере Нарочь и озере Червоное отмечаются забереги и закраины.

На водохранилище Красная Слобода установился тонкий ледяной покров, здесь выходить на лед крайне опасно.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, ледообразование на реках продолжится.