Самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция зафиксирована в 2017 году

По итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%.

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Предыдущий рекорд составлял 6,6% (в 2006 году). Инфляция ниже 10% была зафиксирована также в 2005-м (8%) и 2010 годах (9,9%). Быстрее всего цены росли в 1993 и 1994 годах (в 21 и 20,6 раза), напоминает БелаПАН.

По данным Белстата, цены на товары и услуги в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,2%. В январе года цены увеличились на 0,9%, в феврале — на 0,5%, марте — на 0,3%, апреле — на 0,7%, мае — на 0,3%, июне — на 0,7%. В июле и августе наблюдалась дефляция, тогда цены снизились на 0,1 и 0,8% соответственно. В сентябре они повысились на 0,3%, в октябре — на 1,2%, в ноябре — на 0,5%.

В декабре по отношению к ноябрю цены на продовольственные товары выросли на 0,7% (за год — на 4,2%), на непродовольственные — снизились на 0,9% (выросли на 2%), на услуги — выросли на 0,5% (на 9,5%).

Официальный прогноз властей предусматривал инфляцию в 2017 году в пределах 9%. Однако, как сообщил летом первый замминистра экономики Дмитрий Крутой, правительство рассчитывает, что до конца года инфляция не превысит 6-6,5%.

В 2016 году потребительские цены выросли на 10,6%.

Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).

Программой социально-экономического развития страны на 2016—2020 годы предусмотрено снижение инфляции до 5%.