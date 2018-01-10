Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Бочарников — 23-й

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В немецком Рупольдинге 10 января начался пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялась мужская индивидуальная гонка, в которой первенствовал француз Мартен Фуркад.

Лидер общего зачета, допустив один промах, прошел дистанцию за 44 минуты 27,9 секунды. Также на пьедестал почета поднялись чех Ондржей Моравец (+1:01,0; 0 промахов) и норвежец Йоханнес Бё (+1:06,3; 1).

Вот какие результаты показали белорусские биатлонисты:

23. Сергей Бочарников (+3:45,0; 1);

76. Дмитрий Абашев (+6:22,2; 3);

85. Антон Смольский (+7:17,0; 4);

87. Роман Елётнов (+7:33,8; 6).

11 января в Рупольдинге пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км.


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Тэги: биатлон Персона: Мартен Фуркад Ондржей Моравец Йоханнес Бё Сергей Бочарников Дмитрий Абашев Антон Смольский Роман Елётнов Город: Рупольдинг

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