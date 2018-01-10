Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, Бочарников — 23-й

В немецком Рупольдинге 10 января начался пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялась мужская индивидуальная гонка, в которой первенствовал француз Мартен Фуркад.

We're ready for the flower ceremony here in #RUH18 - follow along as @martinfkde, Ondrej Moravec and @7ohannesbo jump on the podium of the men's 20km Individual https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/3pIQ1ffi2X — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 января 2018 г.

Лидер общего зачета, допустив один промах, прошел дистанцию за 44 минуты 27,9 секунды. Также на пьедестал почета поднялись чех Ондржей Моравец (+1:01,0; 0 промахов) и норвежец Йоханнес Бё (+1:06,3; 1).

Вот какие результаты показали белорусские биатлонисты:

23. Сергей Бочарников (+3:45,0; 1);

76. Дмитрий Абашев (+6:22,2; 3);

85. Антон Смольский (+7:17,0; 4);

87. Роман Елётнов (+7:33,8; 6).

11 января в Рупольдинге пройдет женская индивидуальная гонка на 15 км.