В Мачулищах «Ситроен» сбил 14-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

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В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в среду, десятого января, в поселке Мачулищи, пострадал ребенок.

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По информации представителя столичной ГАИ Екатерины Сильченко, на улице Гвардейской 14-летняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, где и была сбита «Ситроеном-Ксара».

Ребенок с травмами разной степени тяжести на «скорой» был доставлен в больницу.


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Тэги: ДТП Персона: Екатерина Сильченко Город: Мачулищи

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