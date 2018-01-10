В Мачулищах «Ситроен» сбил 14-летнюю девочку, перебегавшую дорогу
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В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в среду, десятого января, в поселке Мачулищи, пострадал ребенок.
По информации представителя столичной ГАИ Екатерины Сильченко, на улице Гвардейской 14-летняя девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, где и была сбита «Ситроеном-Ксара».
Ребенок с травмами разной степени тяжести на «скорой» был доставлен в больницу.
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