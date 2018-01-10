На Смоленщине белорус нанес сожительнице более 10 ударов кочергой и топором по голове и телу

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Оскорбление, произнесенное в адрес сожителя-белоруса, едва не стоило жизни жительнице Сафоновского района (Смоленская область).

На Смоленщине белорус нанес сожительнице более 10 ударов кочергой и топором по голове и телу

Фото pixabay.com

Семейная ссора, по старшего помощника главы Следственного управления СКР по Смоленской области Натальи Зуевой, произошла пятого января. На станции Дурово под Сафоновом 40-летний белорус и его сожительница распивали алкоголь.

В Берестовицком районе ранее судимый облил бывшую жену бензином и поджег

В какой-то момент между ними вспыхнула ссора – женщина оскорбила своего возлюбленного. Белорус, не долго думая, решил в качестве аргументов показать силу.

По словам представителя следствия, в результате пострадавшей было нанесено более десяти ударов кочергой и топором по голове и телу.

Женщина чудом осталась жива, на данный момент она находится в реанимации – ее состояние оценивается как «стабильно тяжелое».

Против белоруса, который находится в КПЗ, открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство».


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Тэги: покушение на убийство пьянство Персона: Наталья Зуева Город: Смоленск

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