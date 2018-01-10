На Смоленщине белорус нанес сожительнице более 10 ударов кочергой и топором по голове и телу

Оскорбление, произнесенное в адрес сожителя-белоруса, едва не стоило жизни жительнице Сафоновского района (Смоленская область).

Фото pixabay.com

Семейная ссора, по старшего помощника главы Следственного управления СКР по Смоленской области Натальи Зуевой, произошла пятого января. На станции Дурово под Сафоновом 40-летний белорус и его сожительница распивали алкоголь.

В какой-то момент между ними вспыхнула ссора – женщина оскорбила своего возлюбленного. Белорус, не долго думая, решил в качестве аргументов показать силу.

По словам представителя следствия, в результате пострадавшей было нанесено более десяти ударов кочергой и топором по голове и телу.

Женщина чудом осталась жива, на данный момент она находится в реанимации – ее состояние оценивается как «стабильно тяжелое».

Против белоруса, который находится в КПЗ, открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство».