В Германии арестовали 11 мафиози

В рамках совместной операции правоохранителей Германии и Италии было проведено более 170 арестов представителей калабрийской мафии.

Как сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, в Висбадене, Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене и Северном Рейне-Вестфалии были арестованы 11 подозреваемых членов мафиозной организации «Ndrangheta». Их подозревают в совершении в составе ОПГ тяжелых преступлений, таких как шантаж и отмывание денег.

В ходе операции были конфискованы товары на 50 миллионов евро, пишет rusverlag.de.