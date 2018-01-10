Журналиста Дмитрия Лупача оштрафовали за сотрудничество с «Белсатом»

На 25 базовых величин (612,5 рубля) оштрафовали журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача – он обвинен в сотрудничестве с вещающим на Беларусь польским телеканалом «Белсат» без аккредитации при МИД.

Решение о наказании было вынесено судьей Поставского района Натальей Максимович.

Поводом для составления протокола и судебного разбирательства стал сюжет о дефиците удобрений в районе.

«Я думал, что мне дадут больший штраф, потому что это у меня уже пятый суд по этой статье. И все штрафы давались с нарастанием: сначала было 30 базовых величин, потом 35, 40. Может, потому, что сейчас новый год, судья Поставского райсуда решила вынести меньший штраф, а потом будет уже больший», — отметил Лупач в комментарии пресс-службе ассоциации.

По информации БАЖ, в 2017 году белорусские журналисты-фрилансеры 69 раз привлекались судами к ответственности за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации по части 2 статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ), пишет БелаПАН.