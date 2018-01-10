Правозащитники требуют прекратить практику произвольных задержаний граждан, отстаивающих свои права

Власти должны отказаться от практики применения ареста в качестве административного взыскания в отношении женщин, пенсионеров и граждан, имеющих медицинские противопоказания к такому виду наказания.

Как пишет БелаПАН, это требование содержится в совместном обращении к главам МВД, Генпрокуратуры и Верховного суда, которое 10 января в Минске подписали около десяти представителей правозащитного сообщества.

Среди прочих документ подписали руководители гражданской инициативы «Шаг к закону» экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов, правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек, учреждения «Нью платформ инновейшн» Андрей Бондаренко.

Авторы документа также требуют от властей «прекратить практику произвольных задержаний граждан, отстаивающих свои права и человеческое достоинство; проводить служебное расследование по каждому факту жалобы граждан на действия сотрудников милиции и других правоохранительных органов».

Поводом для обращения в госорганы стало задержание и суд над общественной активисткой Натальей Горячко-Басалыгой, которая сейчас отбывает 15-суточный арест. 28 декабря минувшего года у активистки возник конфликт с сотрудником милиции, дежурившим в Минском городском суде.

На пропускном пункте входа в здание суда милиционер потребовал у женщины документы для удостоверения личности. Активистка попыталась выяснить, на каком основании ей нужно предъявлять документы, чтобы пройти в суд, потребовала от милиционера предъявить служебное удостоверение, а после стала снимать его на мобильный телефон.

Работники суда вызвали наряд милиции. Горячко-Басалыгу доставили в суд Фрунзенского района Минска и осудили за «неповиновение требованию должностного лица при исполнении служебных обязанностей».

«Нас возмущает, что на время составления протокола об административном правонарушении человека по сути лишают свободы, препятствуют его контактам с внешним миром, подвергают другим ограничениям, — отметили в обращении правозащитники. — Нас возмущает действующая процедура судебного разбирательства административных правонарушений. Почему заинтересованные в исходе дела сотрудники милиции выступают главными и единственными свидетелями? Почему их не привлекают к ответственности за дачу ложных показаний, когда для этого имеются основания? Почему суд отклоняет ходатайства о вызове и допросе свидетелей со стороны «правонарушителя»? На чем основаны такие строгие меры административного взыскания — штрафы до 1 тыс. рублей или аресты на срок до 15 суток?»

«Случай с Горячко-Басалыгой не единственный, который возмущает наше сознание и совесть. Несправедливое правосудие стало нормой в современной Беларуси. Суд перестал защищать права и свободы граждан, а стал органом расправы с неугодными для власти людьми. Мы не доверяем судам и судьям, которые назначаются властью и служат этой власти», — подчеркнули авторы обращения.

Документ планируется отправить адресатам 11 января. Копии обращения также будут переданы в Палату представителей Национального собрания, представительство Евросоюза в Минске и специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклошу Харасти.