Британец во время секса уронил с балкона проститутку – девушка погибла
Неприятная история приключилась с британцем, отдыхавшим в Тайланде – во время секса погибла его партнерша.
Фото pixabay.com
По предварительным данным, 25-летний турист из Великобритании познакомился в баре с 26-летней проституткой.
В ходе общения парень предложил девушке секс за деньги, на что та согласилась. Интимная близость между молодыми людьми произошла на балконе, где парень не удержал партнершу, и она упала вниз.
Отмечается, что девушка от полученных травм головы и шеи скончалась месте.
После ЧП британец сразу покинул номер, но полиция нашла его в баре неподалеку, при нем был телефон погибшей, пишет vistanews.ru.
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