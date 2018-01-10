Один из богатейших людей планеты о криптовалютах: они плохо кончат

Мультимиллиардер, один из богатейших людей планеты, американский инвестор Уоррен Баффет прокомментировал ситуацию с криптовалютами.

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В интервью CNBC он отметил, что уверен: «они плохо кончат». «Когда и как это случится — я не знаю», — заявил глава инвестфонда Berkshire Hathaway.

По словам Баффета, он никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют, пишет lenta.ru.

«Мы не купили ни одной криптомонеты, мы не играем на бирже, мы никогда не откроем позицию на этом рынке. У меня порой возникают проблемы с активами, в которых я хотя бы что-то понимаю, зачем мне шортить или вкладываться в то, о чем я ничего не знаю», — подчеркнул Баффет, который уверен, что «не смог бы и пенни заработать» на торгах криптовалютами.