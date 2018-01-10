Видеофакт. В США вместе с водой в пруду замерзли аллигаторы

На опубликованных в интернете кадрах видно, что водоем покрылся коркой льда, из которой торчат только носы рептилий.

Фото pixabay.com

Несмотря на достаточно нестандартную ситуацию поводов для беспокойства быть не должно – животные не должны погибнуть, так как, по словам специалистов, все хладнокровные, в том числе и крокодилы, впадают в особое состояние, известное как брумация (подобие спячки). Обмен веществ в их организме замедляется, и это позволяет им пережить мороз.

«У аллигаторов сработал механизм выживания. Они забрались в водоем, потому что там теплее, чем на суше», - пояснил главный управляющий парка Джордж Говард, и добавил, что носы аллигаторы высунули наружу, потому что им просто надо дышать, отмечает 9tv.co.il.

