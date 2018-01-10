Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам

Министерство информации 9 января приняло решение об ограничении доступа к 22 интернет-ресурсам, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, решение было принято на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли и статей 38 и 511 закона «О средствах массовой информации».

В частности, запрет коснулся таких сайтов, как saitdeneg.com, dengi777.xyz, vdolgdengi.xyz, v-dolg555.com, dengivdolg.info, dengi-vruki.com, zaem24.net, credit-bel.com, dengi24na7.xyz, prosto-dengi.com, money-online.by, denezhka.net, obzor.lt, dengi-v-karmane.com, dengi24h.com, bn-rb.com, dengi-v-dolg.net, dengidolg.com, dengivdolg.org, dengi24na7.net, zaim24na7.com, про-деньги.бел.

Эти ресурсы подверглись санкциям за размещение рекламы о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций.