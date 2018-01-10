Могилевские чиновники отказались от строительства ранее запланированной школы-детсада

Более 50 жителей улиц Терехина и Златоустовского в Могилеве вечером 10 января приняли участие во встрече с представителями власти по вопросу строительства запланированной школы-детсада.

В декабре 2017 года жители нового микрорайона Терехина по инициативе местных социал-демократов собрали около 300 подписей под обращением к местным властям с требованием построить здесь школу-детсад, что запланировано проектом застройки. Коллективное обращение чиновники разбирали сегодня с выездом на место.

«Наш район был построен в 2012—2013 годах, но застройка не завершена. Детские садики далеко, приходится возить детей, школы тоже не совсем близко и переполнены. Такие социальные объекты должны быть в шаговой доступности, в 500 метрах. Здесь этот норматив не учитывается. Новые квартиры процентов на 25-30 не заселены, так как люди не переезжают сюда жить, потому что нет возможности в садик, школу кого-то оформить. Если у нас появится школа-сад, то мы будем с радостью водить туда своих детей, и они не будут ходить через дорогу, бояться машин», — заявил, открывая встречу, инициатор обращения первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Наталья Халецкая и начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Татьяна Кондратьева не согласились с Борисовым относительно норматива в 500 метров до образовательных учреждений и переполненности близлежащих школ. По словам Кондратьевой, находящиеся через дорогу средние школы заполнены приблизительно на 70%.

«С детскими садами определенная напряженность есть, и мы это не скрываем», — сказала Халецкая, сообщив, что рассматривается вопрос о строительстве до 2020 года в микрорайоне детского сада на 95 мест. Она подчеркнула, что потребность в школе в районе улицы Терехина отсутствует.

«Если будет тут всплеск количества детей, которые идут в школу, то будет принято решение о строительстве школы. Но динамики роста нет», — сказал заведующий сектором образования, спорта и туризма горисполкома Дмитрий Латенков.

Жители высказали опасение, что пустырь, где было запланировано строительство школы-детсада с бассейном, в итоге отдадут под торговый центр или супермаркет. На это заместитель главного архитектора Могилева Алексей Гришкин заявил, что такого не произойдет, поскольку место зарезервировано для социальных объектов.

Собравшиеся также требовали строительства в микрорайоне поликлиники. Халецкая заявила, что рассматривается вопрос передачи недостроенной гребной базы на Днепре в городскую коммунальную собственность и дальнейшего перепрофилирования ее под поликлинику.

Чиновники пообещали донести до своего руководства мнение жителей о строительстве школы-детсада.

Борисов заявил БелаПАН, что не удовлетворен встречей, поскольку представители городской и районной власти «лишь старались погасить протестные настроения людей».

«Но эта встреча показала, насколько люди готовы принимать участие в защите своих прав. Мы много раз пробовали клеить объявления, но их специально срывали. Это практика специальная, чтобы люди не могли объединиться и коммуницировать между собой. Сегодня здесь мы договорились создать группу в социальных сетях, идентифицировать друг друга и дальше развивать эту тему. Если мы первый раз собрали 150 подписей, второй раз — 300, то в третий раз мы сможем собрать 3.000 подписей, и тогда уже нас нельзя будет не заметить», — сказал он.