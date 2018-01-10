МЗП и денежные доходы белорусов за декабрь индексироваться не будут
В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за декабрь индексироваться не будут.
Как сообщили в Белстате, индекс потребительских цен за декабрь к ноябрю составил 100,2%, пишет БЕЛТА.
В Беларуси с 1 января 2018 года изменяется размер минимальной заработной платы — она повышается с 265 до 305 рублей.
Размер МЗП в течение 2017 года года не индексировался в связи с низким уровнем инфляции.
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