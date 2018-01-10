МЗП и денежные доходы белорусов за декабрь индексироваться не будут

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за декабрь индексироваться не будут.

Как сообщили в Белстате, индекс потребительских цен за декабрь к ноябрю составил 100,2%, пишет БЕЛТА.

В Беларуси с 1 января 2018 года изменяется размер минимальной заработной платы — она повышается с 265 до 305 рублей.

Размер МЗП в течение 2017 года года не индексировался в связи с низким уровнем инфляции.