В Германии спрос на лечебную коноплю превзошел ожидания

/ Новости Германии
Просмотров: 91 Комментариев: 0

В Германии все больше пациентов получают рецепты на покупку препаратов с содержанием конопли. За 10 месяцев 2017 года в три крупнейшие в стране кассы обязательного медицинского страхования поступили 13 тысяч запросов на покрытие соответствующих расходов. Это больше, чем ожидалось.

В Германии спрос на лечебную коноплю превзошел ожидания

Фото pixabay.com

Как отмечает в среду Rheinische Post, кассы медстрахования AOK, TK и Barmer удовлетворили 62-64 процента всех запросов. До того, как каннабис разрешили использовать в качестве лекарственного средства, это было возможно лишь в исключительных случаях, такие разрешения имели лишь около 1000 человек.

Законопроект, который позволял тяжелобольным пациентам получать в аптеке по рецепту врача медикаменты, произведенные с использованием каннабиса, предусматривал, что нуждающихся будет менее 700 человек ежегодно.

Получать в аптеке по рецепту врача препараты с содержанием конопли тяжелобольные пациенты в Германии могут с марта 2017 года при условии, что все другие методы терапии не принесли требуемого результата.

Каннабис в виде экстракта или в форме сухого сбора выписывают пациентам с хроническими болями, болями неврологического происхождения, спастическими болями при рассеянном склерозе или ревматизме. Препарат применяют также как средство для усиления аппетита при онкологических заболеваниях или СПИДе, пишет DW.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Германия конопля

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)