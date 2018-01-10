Видеофакт. В Лас-Вегасе представили роботов-стриптизерш
Посетителям международной выставки потребительской электроники CES-2018, которая проходит в Лас-Вегасе, показали роботов-стриптизерш. Они выступили в местном ночном клубе вместе с живыми танцовщицами.
Сексуальные андроиды произвели неоднозначное впечатление на зрителей. В клубе Лас-Вегаса роботы будут танцевать стриптиз по 13 января.
По словам скульптора Джайлса Уокера, роботы собраны из «мусора» - они собраны из камер видеонаблюдения, автомобильных моторчиков и тел манекенов.
Конечно, «железякам» трудно заменить восхитительных танцовщиц. В частности, как сообщается, действия роботов ограничены определенными движениями настоящих танцовщиц.
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