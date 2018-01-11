В России следователь полиции получил выговор: не пропустил генералов в лифт

Следователь подмосковной полиции получил выговор за то, что не пропустил двух генералов первыми пройти в служебный лифт. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на осведомленный источник.

27 декабря 2017 года следователь Савченко ожидал служебный лифт в здании управления МВД по Московской области вместе с начальником управления Виктором Пауковым и его заместителем Виктором Ищенко. Когда лифт подъехал, он зашел в него первым.

В результате следователю объявили выговор на основании двух пунктов дисциплинарного кодекса органов внутренних дел: «соблюдение субординации» и «уважение к сотрудникам независимо от их служебного положения».

По словам пресс-секретаря главка, капитан юстиции «позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству».