Видеофакт. Пассажир круизного лайнера снял, что происходит с кораблем в шторм

Пассажир круизного лайнера Norwegian Breakaway опубликовал видео, как корабль проходит сквозь мощный циклон.

Лайнер вышел в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамы 27 декабря. На обратном пути судно попало в сильный снежный шторм, который, как пишет Mashable, можно было обойти, но капитан настоял на неизменности курса.

Автор видео скомпилировал кадры наиболее «захватывающих» моментов круиза — океанский шторм с метелью, затопленные коридоры, и пассажиры, пытающиеся не свалиться от непрекращающейся трехдневной качки.

Breakaway вернулся в Нью-Йорк 5 января без серьезных инцидентов.