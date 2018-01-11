К 2021 году медучреждения Беларуси подключатся к единой информационной системе здравоохранения

Медучреждения Беларуси к 2021 году подключатся к единой информационной системе здравоохранения, сообщил БЕЛТА заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

На данном этапе ставится более глобальная задача — информатизация отрасли, направленная на объединение всех учреждений здравоохранения, отметил Вячеслав Шило. Планируется создание единой информационной среды, составной частью которой станет интегрированная электронная карта пациента, автоматизированное рабочее место врача, личный интернет-кабинет пациента.Ставится задача выйти на взаимодействие с Министерством труда и соцзащиты, другими госорганами.

По результатам работы с поставщиками информационных продуктов намерены к концу 2018 - началу 2019-го получить централизованную информационную систему здравоохранения (платформу) для обмена медицинскими данными и развития новых централизованных услуг электронного здравоохранения. А в 2019-2021 планируется подключение всех учреждений к этой платформе и формирование единой базы данных по состоянию здоровья пациентов. Единая информационная среда, как ожидается, объединит все медицинские центры и фармацевтические сети, в том числе негосударственной формы собственности.

Благодаря этому учреждения здравоохранения смогут обмениваться результатами диагностических исследований. Выгодно это будет в первую очередь самому пациенту, поскольку не придется проходить исследования, проведенные ранее. Единая база позволит лечащему врачу владеть полной информацией о пациенте, таким образом, он сможет более оперативно принимать решения в те или иные критические моменты. Большие возможности открывает телемедицина, позволяющая организовать дистанционное консультирование, в том числе для решения вопроса о необходимости госпитализации. Такое взаимодействие в некоторой степени уже налажено между республиканскими, областными учреждениями здравоохранения, центральными районными больницами.