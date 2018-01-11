В 2017 году поставки сухого молока в Россию через Белорусскую универсальную товарную биржу упали почти на половину

По итогам 2017 года сумма экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже составила 377 млн долларов, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, основной объем экспорта пришелся на секцию лесопродукции. «Благодаря активному сотрудничеству БУТБ и отраслевого оператора Министерства лесного хозяйства УП «Беллесэкспорт» в страны Европейского союза продано более 5,2 млн куб. м ресурса на 280 млн долларов, или плюс 41% к 2016 году», — отметили в БУТБ.

Такую динамику обеспечили две ключевые экспортные позиции — пиломатериалы и топливная щепа. Экспорт пилопродукции превзошел показатель 2016 года на 47%, достигнув 164 млн долларов, в то время как топливной щепы реализовано на 36 млн, или в 48 раз больше, чем в предыдущем году. При этом поставки круглого леса за рубеж снизились на 7%, до 80 млн длолларов, в связи с плановым сокращением экспорта необработанной древесины в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью. «Поэтому в текущем году стоит ожидать дальнейшего роста продаж топливной щепы, которая со временем полностью заменит кругляк в структуре экспортных сделок», — сообщила пресс-служба.

По секции металлопродукции также зафиксирован рост экспорта на 6%, достигнутый за счет увеличения продаж черных и цветных металлов, их лома и отходов. Всего в 2017 году с этой группой товаров заключено 588 экспортных сделок на общую сумму 23 млн долларов.

Секция сельхозпродукции, как правило, обеспечивавшая значительный объем экспортных продаж, в 2017 году работала главным образом на внутренний рынок, где активно продавались шроты масличных, кормовые добавки и растительные масла. На экспорт преимущественно поставлялся технический казеин, мясо, сухое молоко и сливочное масло. В частности, продажи казеина на внешний рынок выросли более чем в 2 раза до 9 млн долларов, а мяса было реализовано на 7,7 млн , или на 17% больше показателя 2016 года. «Что касается сухого молока и сливочного масла, то неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке и санкции со стороны Россельхознадзора помешали этим товарам выйти в плюс по итогам года. В результате поставки масла (основной потребитель — Российская Федерация) снизились на 7% до 22 млн долларов, а сухого молока — на 42%, до 20 млн. В натуральном выражении падение составило 31% и 36% соответственно», — пояснили в БУТБ.

Для биржевых торгов промышленными и потребительскими товарами в 2017 году «был характерен нисходящий тренд». Объем экспортных сделок по данной секции составил 3,2 млн долларов, что на 54% меньше, чем в 2016 году. Львиную долю от этой суммы обеспечили поставки лимонной кислоты, портландцемента и питьевого молока в РФ.

По состоянию на 1 января 2018 года на БУТБ аккредитованы 18.538 компаний, включая 3.831 нерезидента из 59 стран мира. В 2017 году биржевой товарооборот по всем торговым секциям составил 1,7 млрд долларов, что на 32% больше, чем в 2016 году.