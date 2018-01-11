Жесткая посадка. В аэропорту Варшавы приземлился самолет без переднего шасси

В аэропорту Варшавы совершил аварийную посадку пассажирский самолет, у которого не выдвинулась передняя стойка шасси. Пилот успешно посадил самолет на брюхо, сообщает TVN.

ЧП произошло в аэропорту имени Фредерика Шопена 10 января вечером с рейсом LO3924 польской авиакомпании LOT из Кракова, сообщается в Twitter аэропорта. На борту самолета Bombardier Q400 находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.

Пилот сообщил о неисправности переднего шасси перед заходом на посадку. Самолет успешно приземлился на брюхо, жертв и пострадавших нет, отчиталась администрация аэропорта. Один из пассажиров опубликовал фото сразу после посадки.