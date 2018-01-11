Boeing установила рекорд по количеству проданных за год самолетов

Американская корпорация Boeing установила мировой рекорд по количеству проданных самолетов в 2017 году – 763 воздушных судна. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Boeing уже шестой год подряд выпускает больше коммерческих самолетов, чем любой другой производитель, и установил рекорд в отрасли, поставив 763 самолета в 2017 году, что обусловлено высоким уровнем производства лидеров рынка – самолетов модели 737 и 787», – отметили в Boeing.

В 2017 году корпорация нарастила темпы производства самолетов 737-й модели до 47 бортов в месяц.

Кроме того, за минувший год Boeing получила 912 заказов от клиентов общей стоимостью 134,8 млрд долларов.