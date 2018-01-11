С 11 января по 1 декабря торговые места на минских рынках для пенсионеров и инвалидов будут выделяться бесплатно

В Минске с 11 января по 1 декабря нынешнего года торговые места на рынках для пенсионеров и инвалидов будут выделяться бесплатно. Как сообщила пресс-служба Мингорисполкома, подписано соответствующее соглашение между горисполкомом в лице заместителя председателя Александра Крепака и руководителями столичных рынков.

Согласно документу торговые места на бесплатной основе предоставляются для реализации до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

Торговые места выделяются пенсионерам и инвалидам при предъявлении ими документов, подтверждающих право на льготу: удостоверения; справки, подтверждающей, что «реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории Беларуси земельном участке, предоставленном указанным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества».

Соглашение подписали руководители рынков: «Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99); «Чижовский рынок» (пр-д Ташкентский, 5); «Свелта» (ул. Малинина, 35а); «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89); «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5); «Червенский рынок в Лошице» (пер. Маяковского, 184); «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16); «Малиновка» (ул. Есенина, 76); «Уральский» (ул. Фроликова, 8); «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51); «Восток» (ул. Славинского, 45а); «Минский Комаровский рынок» (ул. В.Хоружей, 8); «Курасовщинский рынок» (ул. Корженевского, 2); «Западный» ( ул. Бурдейного, 6); ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123).

На рынке «Раковский кирмаш» (ул. Д.Марцинкевича, 11) на безвозмездной основе можно будет торговать с 1 мая по 1 декабря.