«Белнефтехим» заявил о необходимости повышения цен на топливо

Концерн «Белнефтехим» планирует поднять розничную стоимость на топливо на внутреннем рынке до уровня российских цен, сообщили БелаПАН в пресс-службе ведомства.

«В конце прошлого года, а точнее за август—декабрь, стоимость нефти выросла на 25,8%. В 2018 году на 10 процентов увеличиваются ставки акцизов на моторное топливо. В данных условиях для компенсации потерь НПЗ цены на нефтепродукты необходимо увеличивать», — заявил заместитель председателя концерна Андрей Рыбаков в интервью газете «Советская Белоруссия», опубликованном 11 января.

Он считает, что «накапливается психологически значительный скачок». Только для того, чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на автозаправках на 23%. Концерн считает необходимым как минимум привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, которые сейчас выше на 7-11%. «Все возможные меры внутреннего характера для сокращения затрат нашими НПЗ уже предприняты», — заверил замглавы ведомства.

На уточняющий вопрос БелаПАН, готово ли очередное решение о повышении цен на топливо на белорусских АЗС, в пресс-службе концерна заявили: «Если такое решение будет принято, мы разместим его на сайте «Белнефтехима».

В последний раз розничные цены на бензин были повышены на 1,7%, или 2 копейки, 26 октября 2017 года. Это было седьмое подорожание в 2017 году. Ранее цены повышались 11 и 18 марта, 1, 8 и 15 апреля, 6 мая (каждый раз — на 1 копейку за литр, или на 100 рублей без учета деноминации 2016 года).

На сегодня стоимость бензина АИ-92-К5 составляет 1,19 рубля за литр, АИ-95-К5 — 1,27. Последнее подорожание не коснулось дизельного топлива ДТ-К5, его цена в 2017 году выросла до 1,29 рубля за литр.

Повышение цен «Белнефтехим» объяснил «ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации». «Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе», — подчеркнул концерн. Более двух лет (после 13 января 2015 года до 11 марта 2017 года) стоимость автомобильного топлива не менялась.