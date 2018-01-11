Рики Мартин и его бойфренд оформили брак

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Знаменитый певец Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом — шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом. Об этом сообщает портал Е!Online.

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«Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное», — сказал Мартин, отвечая на вопрос журналистов.

Новобрачные планируют устроить трехдневное торжество, однако пока не знают, где оно пройдет.

Мартин и Йосеф обручились в 2016 году.


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Тэги: однополые браки Персона: Рики Мартин Джван Йосеф

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