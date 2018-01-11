Экс-фигурант «дела патриотов» Белявский, которого судят за хранение патрона, признал вину

Художник-дизайнер из Минска, экс-фигурант «дела патриотов» Андрей Белявский, которого судят за хранение патрона, признал свою вину. Об этом он заявил 11 января во время опроса в суде Ленинского района столицы, где слушается его уголовное дело, передает БелаПАН.

Зачитывая обвинение, прокурор сообщил, что согласно материалам следствия Белявский в неустановленное время в неустановленном месте нашел патрон и сначала хранил его в своем автомобиле, а затем — дома. Тем самым он совершил преступление согласно статье 295 часть 2 Уголовного кодекса, заявил прокурор.

Подсудимый полностью признал свою вину. По словам Белявского, в 2013 году он купил в городе Речица Гомельской области автомобиль, в котором через некоторое время обнаружим этот патрон. Он забрал патрон домой, положил его в ящик стола и ни разу не доставал. «Оттуда я его не доставал, он все время там валялся. Хранил его как сувенир», — сказал обвиняемый. По словам Белявского, он выбросил бы патрон при первой возможности, если бы вспомнил о нем. Подсудимый также добавил, что не был точно уверен в том, пригоден ли боеприпас для использования.

Патрон был обнаружен оперативниками во время обыска в доме Белявского весной 2017 года, когда он проходи фигурантом по так называемому «делу патриотов».

Судья Марина Запасник объявила перерыв в слушаниях до 14.00. Планируется, что после перерыва начнутся судебные прения.

Андрей Белявский был задержан 28 марта 2017 года и обвинен по ч. 3 ст. 293 УК (обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках). 2 июня отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. В том же месяце дело о подготовке массовых беспорядков, заведенное в преддверии Дня Воли 25 марта, было прекращено, а второе возбужденное уголовное дело (о создании незаконного вооруженного формирования) — передано из КГБ в Следственный комитет. 27 ноября СК закрыл дело о вооруженном формировании в связи с тем, что, как было установлено, действия фигурантов не были направлены на насильственное изменение конституционного строя.

Новое уголовное дело — по факту найденного у Белявского патрона — было заведено в начале декабря.