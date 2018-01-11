Работники Минского подшипникового завода вынесли с предприятия латунное литье на 30 тысяч рублей

Прокуратура Заводского района Минска направила в районный суд уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 205 УК) с Минского подшипникового завода.

Как сообщила заместитель прокурора района Виктория Кунцевич, преступление было совершено в октябре прошлого года. Обвиняемые — пять работников предприятия, в том числе плавильщики, контролеры КПП. Предмет хищения — латунное литье. Ущерб оценен почти в 30 тысяч рублей.

Обвиняемые находятся под стражей, пишет БелаПАН.