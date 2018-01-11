Лжериелторы за 10 лет обманули 25 человек

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении четырех жителей столицы, обвиняемых в мошенничествах, вымогательствах и других преступлениях.

Как сообщает Генпрокуратура, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые подыскивали в Минске лиц, имеющих задолженности по оплате коммунальных платежей, ведущих асоциальный образ жизни, и путем обмана, злоупотребления доверием вынуждали их продать свое жилье. После этого завладевали вырученными от реализации квартир и комнат денежными средствами и распоряжались ими по собственному усмотрению. Потерпевших же переселяли в жилье более низких потребительских качеств.

За 10-летний период преступной деятельности пострадало свыше 25 человек. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более 700 тыс. рублей.

Предварительное расследование осуществлялось главным следственным управлением Следственного комитета.

Обвиняемые находятся под стражей, пишет БелаПАН.