Экипаж Сергея Вязовича показал четвертое время на пятом этапе «Дакара-2018»

Белорусские экипажи успешно преодолели пятый спецучасток ралли-рейда «Дакар-2018» протяженностью 268 километров. Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович финишировал с четвертым временем.

Сергей Вязович проехал спецучасток за 3 часа 43 минуты, а на одной из контрольных точек даже показал первое время. Однако ближе к финишу все же уступил победителю этапа Эдуарду Николаеву на КАМАЗе около 6 минут. В общем зачете лидер белорусской команды держится в тройке сильнейших, отставая от лидера на 2 часа 28 минут.

Александр Василевский потратил на трассе около 4 часов. Отстав от российского пилота на 22 минуты, он занял восьмое место. В генеральной классификации экипаж находится на 15-й позиции и «везет» лишние девять с половиной часов.

Алексей Вишневский финишировал 11-м, преодолев маршрут за 4 часа 6 минут и проиграв 29 минут. В «абсолюте» экипаж пребывает на 18-й строчке с отставанием в 30 часов. Сюда вошли и 24 часа штрафного времени, которые начислили организаторы за задержку на прошлом этапе, когда у грузовика был пробит поддон с маслом.

«Текущий этап отличался высокими пиками и сложнейшими спусками с боковым уклоном, а некоторые отрезки представляли опасность. Если Сергей Вязович ехал предельно быстро, то Алексей Вишневский, напротив, действовал более осторожно, стараясь беречь машину», — рассказали в компании velcom, которая обеспечивает белорусскую команду мобильной связью.

Шестой этап протяженностью на 313 км пройдет по гористой территории Боливии на высоте 2500 метров над уровнем моря. Часть отрезка пройдет вдоль живописного озера Титикака, а завершится день в Ла-Пасе.