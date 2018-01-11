Задержанному в Украине по подозрению в шпионаже белорусу Юрию Политике обвинение пока не предъявлено

Задержанный в Украине по подозрению в шпионаже белорус Юрий Политика, который сейчас содержится в следственном изоляторе Чернигова, должен ознакомиться с уголовным делом до 18 января. Об этом БелаПАН сообщил старший советник, консул посольства Беларуси в Украине Сергей Бобов, который встречался с задержанным 10 января.

«Вчера мы с ним встречались. Заседание было процессуального характера, ему определили предельные сроки, когда он должен ознакомиться с делом — до 18 января», — рассказал Бобов.

По его словам, обвинение Юрию Политике еще не предъявлено. «Ожидаем, что обвинительное заключение будет ему объявлено до 25 января», — сказал консул.

Бобов также сообщил, что жалоб на условия содержания и здоровье у задержанного белоруса нет. «Но, конечно, семь месяцев в СИЗО — это семь месяцев, поэтому морально ему непросто. Но мы его поддерживаем, и мать с ним встречается постоянно, передачи ему передают, — сказал Бобов. — Компания сейчас у него в камере вполне адекватная. Это у него уже четвертое место, поэтому я бы сказал, что он доволен, если это применимо к тюрьме. В камере есть телевизор, средства гигиены, все, что необходимо для такого закрытого учреждения, в этом плане все нормально».

10 января с Юрием Политикой также встречалась его мать, Ирина Политика. На прошлой неделе она разослала в СМИ письмо, в котором сообщала о том, что в отношении ее сына украинские спецслужбы применяли пытки. По словам женщины, Юрий Политика выехал в Украину, чтобы получить работу в логистической компании. «Хочу особо подчеркнуть, что у моего сына есть серьезные проблемы со здоровьем, он перенес онкологическое заболевание, вследствие чего ему была удалена почка, и в настоящее время он является инвалидом, — написала Ирина Политика. — Мой сын любил Украину, всегда хорошо отзывался о людях, с которыми общался, и даже не мог допустить подобной ситуации. Теперь я понимаю, что за каждым шагом его следили, «друзей» ему предоставили, которые водили его за нос, обещав работу в логистической компании, зная, что на другое он не согласится, все делали, чтобы подставить его, а потом два выхода: или вербовка, или уголовное дело.

Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Ярыловичи» Черниговского пограничного отряда. 4 января в СМИ были опубликованы отрывки его обращения в посольство Беларуси, в котором он описал обстоятельства задержания. Обвиняемый утверждает, что во время задержания сотрудники Службы безопасности Украины применяли по отношению к нему пытки (моральное давление и физическую силу), в связи с чем он вынужден был оклеветать себя.

5 января Генпрокуратура Беларуси заявила, что сомневается в наличии признаков шпионажа в действиях задержанного в Украине белоруса. По информации Генпрокуратуры, в Минск поступила просьба из управления Службы безопасности Украины в Черниговской области об оказании правовой помощи по уголовному делу, расследуемому в отношении белорусского гражданина по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). Однако белорусская сторона отказала в оказании правовой помощи СБУ, «поскольку возникли обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях Политики». «Была получена дополнительная информация, согласно которой файл с данными был закачан в телефон не самим Политикой Ю. А., а его украинским товарищем, действовавшим под контролем Службы безопасности Украины. Большие сомнения вызвал и вывод украинской стороны о секретности этой информации», — заявила Генпрокуратура.