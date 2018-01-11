Яндекс рассказал, что белорусы чаще всего искали в интернете в декабре

Яндекс изучил темы, которые сильнее всего поднялись в поисковых запросах пользователей из Беларуси в декабре.

В преддверии Рождества и Нового года пользователи активнее всего интересовались подготовкой к праздникам и созданием соответствующей атмосферы. Больше всего запросов в декабре было про рецепты салатов, поздравления, фильмы «Один дома», «С легким паром» и другие картины; вырезание снежинок, песню «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» и Jingle Bells.

Не забывали белорусы следить и за другими событиями, например, искали информацию про премьеры фильмов, узнавали курсы криптовалют, а школьники готовились к урокам и контрольным.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в декабре:

- Новогодние запросы (примеры запросов: [снежинки из бумаги шаблоны для вырезания], [в лесу родилась елочка], [новогодние салаты], [что подарить парню/девушке на новый год], [стих деду морозу])

- Премьера 5 сезона сериала «Викинги»

- Криптовалюты

- Рождество (искали поздравления, открытки, фильмы)

- Школьная программа (примеры запросов: [максім танк родная мова], [сімвалічны сэнс твораў васіля быкава], [знак бяды сачыненне])

- Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд-2018

- Элджей – «Минимал»

- Шествие Дедов Морозов в Минске

- Треснувший мост под Житковичами

- Иерусалим

Топ-3 персон, о которых белорусы спрашивали в декабре:

- Владимир Шаинский

- Кирилл Терешин

- Леонид Броневой

Топ-3 премьер фильмов, которыми белорусы интересовались в декабре:

- «Джуманджи: Зов джунглей»

- «Звездные войны: Последние джедаи»

- «Яркость»